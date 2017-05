„Hanni & Nanni“-Weltpremiere – Jessica Schwarz‘ erster Auftritt mit 40

In der Berliner Kulturbrauerei feierte der Streifen „Hanni & Nanni – Mehr als beste Freude“ seine Weltpremiere! Für die Kameras strahlten die Hauptdarstellerinnen Rosa und Laila Meinecke mit den anderen Schauspielern des Filmes, zum Beispiel mit Jessica Schwarz, Katharina Thalbach, Faye Montana, Lucas Reiber oder BossHoss-Star Sascha Vollmer. Ein Blitzlichtgewitter gab es, als die „Hanni & Nanni“-Zwillinge gemeinsam mit den berühmten Youtube-Zwillingen Lisa und Lena posierten.

Im Interview verriet uns Jessica Schwarz was die Faszination von „Hanni & Nanni“ ausmacht. Jessica: „Ich glaube das hat mit dieser Faszination zu tun, dass man von zu Hause weg muss in die Ferne, in ein unbekanntes Leben. Da geht gleich so eine Spannung, Angst, Neugierde los. Wie kommt man dort zurecht? Einige besser, andere schlechter. Und natürlich Zusammenhalt, Abenteuer, Freundschaften, Verbindungen, Pferde, Reiten. Da ist so viel Potenzial drin, dass das nie vergeht.“

Diese Woche feierte Jessica Schwarz ihren 40. Geburtstag und erklärte: „Ich freue mich jetzt erstmal auf die nächsten 10 Jahre bis zur 50. Ich glaube, dass das eine ganz tolle, spannende Zeit werden kann und mache mich auf die Suche was noch alles passieren kann… Ich habe mir jetzt die letzte Woche sehr viel Gedanken darüber gemacht tatsächlich und habe sehr viel mit meinen Freunden und meiner Familie drüber gesprochen. Es ist schon eine besondere Zahl. Bis zum Geburtstag war gar nichts und danach, Dienstag, hat es auf einmal ‚bam‘ gemacht…“

