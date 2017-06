Männer mit Eiern – „Baywatch“-Pressekonferenz in Berlin!

Es gab viel zum Lachen bei der Baywatch-Pressekonferenz in Berlin! Halb Hollywood saß hier förmlich an einem Tisch. Mit dabei viele Stars des Kinofilms wie Dwayne Johnson, Zac Efron, Kelly Rohrbach, Alexandra Daddario, Ilfenesh Hadera, Priyanka Chopra und Jon Bass. Altmeister David Hasselhoff sprach man besondere Ehre zu. War er es doch in den 90ern, der Baywatch als Fernsehserie zu einem Renner machte. Damals stand an der Seite von „The Hoff“ Super-Blondine Pamela Anderson.

In der Pressekonferenz fragte eine Journalistin doch tatsächlich nach den Eiern von Dwayne Johnson und Zac Efron. Da sind die Macher des Blockbusters nicht ganz unschuldig. Denn die Eier spielen in den Kinofilm auch eine gewisse Rolle. Was es darüber zu erzählen gab und viele weitere Highlights der PK sehr Ihr in unserem kompletten Video!

