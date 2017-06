TRAUER – Gunter Gabriel ist tot!

Trauer um Sänger Gunter Gabriel! Nur 11 Tage nach seinem 75. Geburtstag ist der Kult-Star gestorben. Einen Tag vor seinem Ehrentag erlitt der Sänger einen schlimmen Unfall. Seine Agentur teilte uns dieses Statement mit:

„So oft ist er vom Leben kräftig durchgeschüttelt worden und es hat ihm nichts anhaben können – nun war es eine simple Steintreppe, die den Countrystar und Songwriter Gunter Gabriel am Abend vor seinem 75. Geburtstag ins Straucheln brachte. Auf einen diagnostizierten dreifachen Bruch des ersten Halswirbels folgten in den vergangenen Tagen drei Operationen in einem Hannoveraner Krankenhaus. Doch er schaffte es nicht. Heute Vormittag hat das Herz eines großen Musikers aufgehört zu schlagen.“

Der gebürtige Westfale war ein Urgestein in der Musikwelt. Mit seiner Gitarre war er die deutsche Antwort auf Johnny Cash und sprach mit seinen Country-Songs den Menschen aus der Seele. Er ließ nichts unausgesprochen, stand für seine Meinung ein. Er kämpfte sich aus den Schulden, kämpfte aber auch gegen den Alkohol und Zigaretten. Gunter Gabriel hinterlässt vier Kinder und drei Enkel.

Sein letztes Interview im Mai 2017:

