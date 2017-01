Zur Präsentation seiner ersten eigenen Brillenkollektion mit dem Titel #DefendYourStyle hatte Jerome Boateng nach Berlin geladen. Der Fußballweltmeister präsentierte stolz die edlen Stücke, an deren Entstehung er als Designer großen Anteil hatte.

Jerome erklärt uns im Interview: „Ich durfte sehr viel Einfluss nehmen. Es war jetzt nicht so, dass mir Sachen vorgegeben wurden, sondern ich konnte mit entscheiden. Das war mir sehr wichtig bei den Brillen.“

Der Star des FC Bayern München hat selbst eine Sehschwäche, trägt auf dem Spielfeld allerdings immer Kontaktlinsen und in seiner Freizeit gern eine Brille. Auch Kinderbrillen sind in seiner Kollektion enthalten. Jerome sagt, was ihm beim Designen wichtig war: „Für mich persönlich muss die Brille sehr gut sitzen. Man muss sich wohlfühlen. Ich finde eine Brille sollte zu mehreren Outfits auch passen …“

Stolz zeigt Jerome die Brillen im Blitzlichtgewitter. Später posiert der Fußballstar noch sexy und ziemlich nackt mit freiem Oberkörper – aber mit Brille! Und passend zum Thema Sehen fragen wir: Wo schaut wohl Jerome bei einer Frau am liebsten hin? „Aufs Gesicht! Aufs Lachen! Ja, wenn sie eine Brille auf hat, dann achte ich auch auf die Brille!“

Privat ist Jerome Boateng mit Freundin Sherin verlobt, hat zwei Kinder. Wie er seine Verlobte wohl verwöhnt? Jerome verrät: „Man kann mit Blumen, einfach mit romantischen Sachen, kommen bei Frauen immer gut an, Essen gehen, Urlaub, mal wegfahren ein paar Tage. Aber das Schönste ist mit unseren Kindern.“

Foto(s): © HauptBruch GbR