Miriam Pielhau ist tot. Wie ihr Management mitteilte, starb die beliebte Moderatorin am Dienstag im Alter von nur 41 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung.

Pielhau hatte im Frühjahr 2008 bekannt gemacht, dass sie an Brustkrebs erkrankt war. Sie kämpfte sich durch die Behandlung, überlebte und galt als geheilt. Sie wurde 2012 sogar Mutter einer Tochter.

Im März diesen Jahres wurde dann bekannt, dass der Krebs Anfang 2015 zurückgekehrt war und die Leber angegriffen hatte. Die Behandlung hatte sie erfolgreich im Februar 2016 abgeschlossen.

Beide Erfahrungen verarbeitete sie in den Büchern „Fremdkörper“ und „Dr. Hoffnung“. Am Rande der Darmkrebs-Gala im April 2015 erklärte sie gegenüber TIKonline.de: “Ich habe ja ganz viele Jahre nach meiner eigenen Erkrankung nicht viel zum Thema Krebs gesagt, ganz einfach aus dem Grund, für mich selbst das Kapitel schließen zu können. Jetzt krieche ich langsam ein kleines Bisschen aus meinem Schneckenhaus hervor weil ich merke, dass die Krankheit Krebs generell ein Thema ist, der so ein bisschen der Tabu-Stempel aufsitzt. Alles was zur Enttabuisierung beiträgt kann nur gut sein … Wenn unser aller Ziel ist, diesem Krebs wirklich auf lange Sicht Paroli zu bieten und vielleicht viele Krebsarten auf lange Sicht in Schach zu halten oder sogar besiegen zu können, dann müssen wir frühzeitig dran sein. Und dazu dienst Aufklärung und deswegen bin ich heute hier.”

Miriam Pilhau ist in dieser Woche schon die zweite Prominente, die dieser heimtückischen Krankheit zum Opfer fiel. Erst am Montag war bekannt geworden, dass Sportmoderatorin Jana Thiel an einer Brustkrebserkrankung gestorben war. Auch sie wurde nur 44 Jahre alt.

Foto(s): © HauptBruch GbR