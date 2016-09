Nach seinem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ hat die Karriere von Prince Damien einiges an Fahrt aufgenommen. Die Liebe muss da erst einmal warten.

Dabei ist es gar nicht so schwer, das Herz des Sängers zu erobern, wie er TIKonline.de kürzlich verriet. „Um mein Herz zu erobern muss man auf jeden Fall charming sein, was im Köpfchen haben und einfach lustig sein. Ein bisschen Spaß muss sein, dann klappt alles“, erklärt er.

Doch zunächst steht erst einmal die Karriere im Vordergrund, denn sein größter Wunsch ist es, auch in fünf Jahren noch das machen zu können, was er heute macht.

Und noch einen großen Wunsch hat er: „Ich wollte unbedingt mal mit Krokodilen schwimmen, das ist ein privater Traum, den ich habe. Ich liebe Echsen und alles, was so ähnlich ausschaut, und Krokodile sind ja so eine Extrem-Form davon und das wollte ich unbedingt mal machen, mit denen in einem Becken schwimmen.“

