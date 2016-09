Senna Gammour hat jede Menge Fans und Verehrer. Ihr Herz zu erobern ist aber noch keinem von ihnen gelungen. Allerdings liegt das weniger an den Herren, als vielmehr an Senna selbst, wie sie uns kürzlich gestand.

„Zurzeit geht es einfach nicht, zurzeit fühle ich nicht. Ich glaube, ich bin noch zu krass in mich selbst verliebt und stehe auf mich zurzeit, da hat ein Typ keinen Platz, sorry“, so ihre klare Ansage.

Sollte ein Mann aber doch versuchen wollen ihr Herz zu gewinnen, sollte er folgende Regel beachten: „Wenn du mich ignorierst ist das das Schlimmste, das ist langweilig für mich, dann kehre ich dir den Rücken zu. Er muss einfach das gewisse Etwas haben, würde ich sagen. Das ist gar nicht so viel. Humor und dranbleiben. So eroberst du mich, wenn du dran bleibst.“

Wenn sie dann eines fernen Tages doch noch den Richtigen gefunden haben sollte, will sie aber weiter auf ihrer Freiheit bestehen. Sie sagt: „Wenn ich irgendwann mal einen Partner habe und verheiratet bin, ist es so, dass ich mein eigenes Zimmer will. Und er soll sein eigenes Zimmer haben und wenn wir uns beglücken sollten, kann er ja mal vorbeischauen oder ich schaue bei ihm vorbei. Aber jeder soll seine Privatsphäre haben, weil ich will auch mal echt Frau sein und er will bestimmt auch mal echt Mann sein. Ich will meinen privaten Zufluchtsraum haben, so wie er auch. Und das Wohnzimmer gehört uns dann gemeinsam, ist doch O.K.“

Foto(s): © HauptBruch GbR