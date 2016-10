Lena Meyer-Landrut ist eine äußerst sportliche Erscheinung. Immer rank und schlank verzaubert sie bei ihren Auftritten ihre Fans.

Für ihre Top-Figur muss sie allerdings einiges tun, wie sie TIKonline.de kürzlich erklärte. Neben guten Genen sei auch eine Menge sportlicher Betätigung nötig, um so in Form zu bleiben. „Es ist nämlich nicht so, dass ich alles in mich reinstopfe und immerso dünn bin. Ich mache einfach viel Sport und ich ernähre mich gesund“, so die Sängerin.

Dabei betont sie, dass essen eine ihrer Lieblingsbeschäftigngen sei. „Ich bin ein totaler Genießer, ich trinke gerne Wein, ich esse gerne Pizza“, erklärte sie.

Wichtig sei dabei nur, sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Lena: „Mir ist es eher wichtig natürliche Sachen zu essen und eine natürliche Pizza zu essen, als eine Chemikalie aus dem Supermarkt, die verpackt ist und man nicht weiß was darin ist. Ich finde nicht, dass es darum geht nur Gemüse zu essen, sondern für mich ist es wichtig Sachen zu essen, von denen ich weiß wo sie her kommen.“

Foto(s): © HauptBruch GbR