Göttliche Bilder gab es am Theater des Westens in Berlin! Zur Musical-Premiere von „Sister Act“ zeigten sich Promis wie Oliver Pocher, Sonya Kraus oder Natascha Ochsenknecht als Nonnen, Rolfe Scheider sogar als Kardinal.

Außerdem kamen VIPs wie Bettina Zimmermann mit Freund Kai Wiesinger, Model Franziska Knuppe, Schauspielerin Manon Straché, Hans-Jürgen Schatz, Peer Kusmagk mit seiner neuen Freundin Janni Hönscheid oder Angelina Heger mit Leonard Freier.

Oliver Pocher legte sich als Nonne schwer ins Zeug, segnete die Fotografen, machte Freudensprünge und erklärte im Interview: „Ich gehe davon aus, das ich eine Papstaudienz demnächst nach der Performance anpeilen und auch bekommen werde!“

Wie es Pocher persönlich mit der Religion hält? Oliver: „Das hält sich schwer in Grenzen. Ich bin hier so Hobby-Katholik, wie man es so halt braucht. Teilzeit-Islamist, also alles, was gerade angesagt ist. Da bin ich immer mit dabei.“

Über Enthaltsamkeit sagte er uns: „Körperliche Liebe ist total unwichtig, aber schön, wenn man sie ab und zu trotzdem mal genießen kann.“

Verliebt sei Oliver Pocher, der mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden drei gemeinsame Kinder hat und sich in diesem Jahr von Tennis-Star Sabine Lisicki trennte, derzeit nicht. „Der Herr nimmt Liebe, der Herr gibt Liebe. Wenn wieder die Liebe eines Tage kommt, dann seid ihr natürlich von Bibel-TV die ersten, die es erfahrt.“

Danke Olli, Amen.

