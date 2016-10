Morgen wird Kim Kardashian 36 Jahre alt. Zum feiern ist dem It-Girl allerdings nicht zumute. Der Angetrauten von Kanye West steckt offenbar immer noch der Schrecken wegen des Überfalls in Paris in den Knochen.

Ein Insider aus dem näheren Umfeld der zweifachen Mutter erklärte gegenüber „E! News“, dass die geplante Mega-Party in Las Vegas abgesagt wurde und Kim nur mit engsten Familienmitgliedern im kleinen Kreis feiern wolle. „Sie ist nicht in Partystimmung. Die Gedanken an den Überfall belasten sie noch immer“, so der Informant.

Kardashian war vor einigen Wochen in Paris von mehreren Männern in ihrem Hotelzimmer überfallen, mit Waffen bedroht und gefesselt worden. Die Gangster konnten mit Schmuck im Wert von gut sechs Millionen Dollar entkommen.

