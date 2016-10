Umweltschutz fängt eigentlich immer beim eigenen Verhalten an. Davon ist auch Anna Loos überzeugt.

Die Silly-Sängerin hält sich selbst für “ganz schön grün” und erklärte TIKonline.de kürzlich: „Ich lege ganz viel Wert darauf was ich esse, was ich anziehe.“ Allerdings ist ihr bewusst, dass sie sich in einer privilegierten Situation befindet und das es Menschen gibt, die keine andere Wahl haben, als auf Billigprodukte zurückzugreifen.

Trotzdem sagt sie: „Wenn man einigermaßen okay verdient und man sich das leisten kann, dann muss auch immer so ein Bewusstsein mitwachsen.“

Ihr eigenes ökologisches Bewusstsein sei auch nicht von heute auf morgen da gewesen. So sei es für sie früher beispielsweise normal gewesen, sich bei jedem Einkauf eine Plastiktüte geben zu lassen. „Das mache ich schon lange nicht mehr, aber das habe ich halt auch mal gemacht. Heute nehme ich meine Taschen, schmeiße die in mein Auto und dann weiß ich wenn ich einkaufen gehe, dass die da hinten drin sind und ich nehme keine Plastiktüten mehr mit.“

