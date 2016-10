“Ich will mich erstmal besaufen!”

Fan-Andrang zur Deutschlandpremiere des Films „Oasis: Supersonic“ im Kino International in Berlin! In gewohnter Ist-Mir-Egal-Manier schlenderte Liam Gallagher an Fotografen und Fans vorbei ins Kino.

Plötzlich raste ein weiblicher Fan schreiend auf ihn zu, umarmte den Rockstar. Liam nahm es gelassen und posierte nicht einmal 30 Sekunden mit Kollegen und Bandmitbegründer Paul “Bonehead” Arthurs beim Fototermin.





Der Film erzählt die Geschichte der erfolgreichsten Britpop-Band aller Zeiten. Vor sieben Jahren trennte sich Oasis. Die heftigen Streitereien der Brüder Liam und Noel Gallagher waren der Grund. Noch heute gelten sie als verfeindet und die Fans warten vergeblich auf eine Reunion.

Im Interview sagte uns Liam, welches der schönste Moment der Band-Geschichte war. Liam: „Der schönste Moment war Paul zu treffen und mit Oasis die tollste Band der Welt zu gründen und Platten zu machen … Eine Platte zu machen und zu zeigen, wer du bist, das ist alles worum es geht und dann die ganzen wundervollen Leute auf den Konzerten zu treffen.“

Und dann erklärt er, was Oasis von anderen Band unterscheidet: „Alles andere ist Scheiße und die Leute suchen etwas fucking Cooles! Und wir sind cool! Jeder ist heutzutage ängstlich, seine Klappe aufzumachen. Wir haben wenigstens eine Meinung!“

Über seine nächsten Pläne sagte Liam: „Ich werde Oasis wieder zusammenbringen. Ich scherze! Ich will mich erstmal in Berlin besaufen!“





Aus dem Kino kam Liam dann mit Zigarette. Was er noch zu sich nahm ist nicht bekannt.

