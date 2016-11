Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli sind kein Paar mehr. Die 52-Jährige verbreitete die Nachricht vom Liebes-Aus mit ihrem 20 Jahre jüngeren Profi-Kicker auf ihrer Facebook-Seite.

So schreibt sie, dass es in ihrer Beziehung auf– und abgegangen sei und sie zuletzt versucht habe herauszufinden, wohin das Ganze führen würde. Hauptknackpunkt war ihrer Darstellung nach die räumliche Trennung. „Unsere räumliche Distanz hat leider dem Ganzen nicht gut getan und deshalb habe ich mich für einen anderen Weg entschieden“, so Ochsenknecht.

Doch so ganz will Ochsenknecht die Beziehung wohl noch nicht abschreiben, denn sie schreibt weiter: „Allerdings weiss man nie wie er wirklich endet, die Zeit wird es zeigen. Wahre Liebe siegt am Ende immer.“

Ochsenknecht und Kekilli waren seit 2010 ein Paar. Im Jahre 2014 hatten sich die beiden schon einmal den Laufpass gegeben, kamen aber wenige Monate später wieder zusammen.

Foto(s): © HauptBruch GbR