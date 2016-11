Pietro und Sarah Lombardi sind seit mehreren Wochen getrennt. Trotzdem berichtete der Kölner „Express“ kürzlich, dass das ehemalige „DSDS“-Traumpaar weiterhin für ihre gemeinsame TV-Sendung vor der Kamera stehen würden.

Natürlich rätselten die Fans sofort, ob die beiden sich vielleicht wieder vertragen hätten oder die Trennung gar nur ein PR-Gag gewesen sein könnte.

In einem Facebook-Post hat Pietro nun klar Stellung zu diesen Gerüchten bezogen. „Sarah und ich sind getrennt und werden auch nicht mehr zusammenkommen!!!!“, ließ der Sänger wissen. Allerdings würden sie sich ihrem Sohn Alessio zu Liebe weiterhin jeden Tag sehen. „Wir sind keine Kinder mehr. Alessio ist die Nummer 1 und für ihn müssen wir das so beibehalten“, so Pietro.

Was die angeblichen Dreharbeiten betrifft sagt er: „Ja, wir drehen, aber nicht gemeinsam!!!!“ Sie würden auch nicht wieder zusammen wohnen und die Trennung sei ganz bestimmt keine PR-Nummer.

Was genau sie allerdings drehen, verriet Pietro in seiner Nachricht nicht.

Foto(s): © HauptBruch GbR