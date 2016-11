Zur „Star Press Media Night“ kamen viele illustre VIPs ins Berliner „Pearl“. Im Blitzlichtgewitter posierten Schauspielerin Nadeshda Brennicke, Liebespaar Peer Kusmagk und Janni Hönscheid, Teppich-Luder Janina Youssefian oder James Garfunkel, Sohn von Musik-Legende Art Garfunkel.

Nacktmodel Micaela Schäfer trug ihre ausgedienten Silikon-Implantate auf ihren nackten Brüsten, Pocher-Luder Sarah Joelle Jahnel kam mit frisch operierter Nase, die noch geschwollen und vernäht war. Überraschungsgast des Abends war jedoch Christian Kahrmann, der sich an der Fotowand vorbei schlich.

Seit einem Verkehrsunfall mit dem Auto im Frühjahr hatte sich Kahrmann aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Interview wirkte der Schauspieler nervös, aber auch etwas verwirrt. Über die vielen Schlagzeilen um seinen Unfall sagte er: „Moment mal! Wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen. Ich habe keine Bank überfallen, ich habe keinen terroristischen Anschlag verursacht, ich habe lediglich mit 30 km/h mein Auto gegen Baum gesetzt … Die Airbags sind nicht aufgegangen.“

Er sei seit 1 ½ Jahren nicht zu solchen Partys gegangen und versichert uns: „Es geht mir gut, sonst würde ich hier nicht auftauchen … Ich hab gedacht, ich guck mal wen ich so Treffe von den Kollegen oder so. Leider treffe ich immer weniger Kollegen, sondern nur so Starlets, die man so aus dem Trash-TV kennt. Aber mir geht es gut.“

Foto(s): © HauptBruch GbR