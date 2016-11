Am morgigen 8. November 2016 wird sich entscheiden, ob Hillary Clinton oder Donald Trump ins Weiße Haus einziehen wird. Glaubt man den Umfragen, wird es wohl eine knappe Angelegenheit.

Das Land ist nach dem Wahlkampf, der zuletzt eher eine Schlammschlacht war, tief gespalten. Auch hierzulande kann keine der beiden Seiten vollends überzeugen, auch wenn Clinton als das etwas kleinere Übel gilt.

Auch die Promis würden sich mehrheitlich eher für Clinton entscheiden, wenn auch zähneknirschend. So sagte uns Maren Gilzer etwa: „Es muss dieses Mal einfach Clinton werden, weil Trump geht gar nicht. Aber auch Clinton ist nicht gerade meine erste Wahl.“

Auch Sänger Wincent Weiss ist dieser Meinung: „Ich hoffe, dass Trump natürlich nicht gewinnt. Ich bin eher auf der Clinton-Seite. Ich finde, beide sind nicht meine super Lieblingskandidaten. Ich hätte mir noch einen Dritten gewünscht …“

Ähnlich äußerte sich auch Katja Ebstein, die sich statt Clinton lieber Bernie Sanders gewünscht hätte.

Eva Habermann findet das Auftreten von Donald Trump eine große Katastrophe. „Stellen Sie sich mal vor, Donald Trump wäre eine Frau und würde sich so benehmen wie er sich aufführt. Kein Mensch würde dem zuhören und alle würden sagen ‚Die Ische hat sie doch nicht alle‘“, so Habermann.

Für Peer Kusmagk ist Trump kein ernst zu nehmender Kandidat. „Ich habe den Herrn Trump immer so empfunden wie so eine Comic-Figur von den ‚Simpsons‘, sagt er und ergänzt: „Außerdem bin ich der Meinung, dass Amerika endlich so weit ist, eine Frau an der Spitze zu haben.“

Die Stimme von Bernhard Brink hätte ebenfalls Hillary Clinton sicher. Allerdings merkt er auch an: „Das Problem ist natürlich, dass eine Frau Clinton im System verankert ist, im Geld-System, aber sie ist vom Kopf her die etwas Vernüftigere, für Deutschland, für Europa sicherlich die bessere Lösung.“

Micaela Schäfer, Janina Youssefian und Sarah Joelle Jahnel würden auch Clinton wählen. So sagte Jahnel etwa: „Jeder der diesen Mann wählt, hat auf jeden Fall einen an der Waffel. Frauen an die Macht! Hillary Clinton hätte meine Stimme auf jeden Fall sicher.“

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR