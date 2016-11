Deutschlandpremiere im Wintergarten! Erstmals wurde in einer Szenischen Lesung das Musical „Johnny Blue“ gezeigt. Ralph Siegel, der seine schönsten Hits dazu beisteuert, kam mit seiner Freundin Laura Käfer.

Arm in Arm posierte das Paar für die Kameras. Seit diesem Jahr ist die 37 Jahre jüngere Schweizerin offiziell an Siegels Seite. Zuvor war Siegel 8 Jahre mit der Sopranistin Kriemhild Jahn verheiratet. Sie war seine dritte Ehefrau. Nun hat Amors Pfeil also bei Ralph Siegel und Laura Käfer getroffen. Das Paar sprach mit TIKonline.de sehr privat im Liebes-Interview.

Ralph Siegel verriet, wie es gefunkt hat: „Sie hat mein Herz erobert und wir haben, glaube ich, im selben Moment unser Herz erobert. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und das ist was Wunderbares!“

Was Laura an Ralph so sehr liebt, beschreibt sie so: „Ralph ist ein wahnsinniger Komponist, der einfach unglaublich ist, seine Gedanken hören nie auf. Er musiziert jede Minute, jede Sekunde und mich fasziniert das so zu sehen, wie er da aufblüht, wenn er was schreibt, jetzt auch für dieses Musical, wie er da aufblüht und mich da einbindet und mir das Ganze erklärt und zeigt …“

Ralph Siegel sieht aber noch mehr Gemeinsamkeiten: „Das Schöne ist auch, dass ich in der Schweiz in die Schule gegangen bin, so verstehe ich auch ihr Schweizerdeutsch und wir haben keine Kommunikationsprobleme, ihre süße Tochter verstehe ich auch.“

Mittlerweile ist Laura mit ihrer 5-jährigen Tochter Ruby bei Ralph Siegel in München eingezogen. Und der Komponist fühlt sich fast wieder wie ein Papa. „Mit so einer kleinen, neuen 5-jährigen Tochter … Zwei Engel im Haus ist immer gut!“, lacht Siegel.

Laura erklärt, wie sehr sie jetzt eine Familie sind: „Er ist wundervoll zu Ruby und Ruby mag ihn sehr. Sie sagt zu ihm Ralph. Und Ruby hat ihren Vater in der Schweiz und das ist eine große Patchworkfamilie. Ich liebe seine Kinder, die habe ich sehr ins Herz geschlossen.“

Da fehlt nur noch eine Hochzeit zum Glück! Bei diesem Thema lenkt Siegel aber geschickt ab: „Im Moment machen wir ein Musical, Johnny Blue, und wir sind auch an einem neuen Musical dran …“

Gemeinsam mit prominenten Gästen wie Thomas Hermanns, Gedeon Burkhardt und Georg Uecker wurde das Stück verfolgt. „Johnny Blue“ handelt von dem blinden Sänger Johnny Blue, gespielt von Friedrich Rau, der ein großer Star werden will und dem Teufel begegnet, gespielt von Dieter Landuris. Er will Johnny Blue sein Augenlicht wieder geben, dafür jedoch seine Seele nehmen.

Die großen Hits wie „Ein bisschen Frieden“, „Moskau“ oder „Dschinghis Khan“ durften dabei nicht fehlen. Nach der Aufführung betrat ein sichtlich gerührter Ralph Siegel die Bühne und hatte auch ein paar Tränen verdrückt. Der 71-Jährige sagte uns: „Natürlich unendlich gut! Wenn mir die Tränen runter rinnen an meiner Backe, dann weiß ich, es ist emotional, es ist schön!“

In 1-2 Jahren soll „Johnny Blue“ auf die große Musicalbühne kommen. Für reichlich Emotionen hat das Stück jetzt schon gesorgt.

Foto(s): © HauptBruch GbR