Moderatorin Andrea Kaiser und Ehemann Sebastien Ogier waren der Hingucker bei der Verleihung des Goldenen Lenkrades 2016. Nach der Trennung von Fußballstar Lars Ricken hat die Moderatorin in dem Rennfahrer eine neue Liebe gefunden.

Das Paar wurde in diesem Sommer Eltern eines Sohnes. Wie sich das Leben mit einem Rallyefahrer anfühlt? Andrea Kaiser: „Autofahren ist spannend, sagen wir es mal so. Als wir letztens von München nach Kitzbühel gefahren sind, da sind so Serpentinen, da hat der Hund ins Auto gekotzt, ich nicht!“

Aber die Moderatorin ist auch nicht so unschuldig im Verkehr. Ihre letzte Verkehrssünde? Andrea: „Telefonieren bei Autofahren! Ich hab die Punkte in Flensburg gesammelt.“

Was Andrea Kaiser über Liebe, Autos und Familie sonst noch zu erzählen hatte, sehen Sie in unserem Video.

Foto(s): © HauptBruch GbR