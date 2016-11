Das Jahr 2016 bleibt ein Jahr der traurigen Nachrichten. So müssen wir heute den Tod von Musiklegende Leonard Cohen betrauern.

Wie sein Label bestätigte, ist Cohen im Alter von 82 Jahren in seiner Wahlheimat Los Angeles gestorben. „Mit tief empfundenem Schmerz teilen wir mit, dass der legendäre Poet, Songwriter und Künstler Leonard Cohen gestorben ist. Wir haben einen der verehrtesten und produktivsten Visionäre der Musikwelt verloren“, heißt es in einem Post auf der Facebook-Seite des Musikers.

Eine Trauerfeier soll in den nächsten Tagen in Los Angeles stattfinden, heißt es weiter.

Der im kanadischen Montreal geborene Cohen gehörte seit den 60er Jahren zur ersten Garde der Singer/Songwriter und schuf mit Songs wie „Hallelujah“, „So long, Marianne“, „First We Take Manhattan (Than We Take Berlin)“ oder „Chelsea Hotel No. 2“ Welthits. Auch als Dichter war Cohen aktiv, allerdings nicht mit demselben Erfolg wie als Musiker.

Cohen hatte lange Zeit mit Depressionen zu kämpfen, was sich auch immer in seinen tief melancholischen Liedern widerspiegelte.

Mit der schwedischen Malerin Suzanne Elrod hat Cohen zwei Kinder. Er lebte zuletzt mit seiner Tochter und seiner Enkelin in L.A.





Foto(s): © Yann Orhan