Justin Bieber und Selena Gomez haben sich in den letzten Jahre mehr als nur einmal getrennt und später wieder zusammengefunden. Laut der amerikanischen „InTouch“ sollen sich der Sänger und die Schauspielerin nun gerade wieder vertragen haben.

Das Blatt will von einer gut informierten Quelle sogar erfahren haben, dass sich die beiden gerade so gut verstehen, dass sogar das Thema Hochzeit zur Sprache gekommen sein soll. Angeblich hat Justin Selena einen Besuch in einer Reha-Klinik abgestattet, in der sich die 24-Jährige wegen ihrer Lupus-Erkrankung behandeln lässt.

Bei ihren Gesprächen hätten sie dann erkannt, dass sie noch immer starke Gefühle füreinander hegen. Justin hätte ihr gesagt, dass er mit ihr aus L.A. wegziehen wolle, zum Beispiel in ihre texanische Heimat. Sie sei ihrerseits begeistert gewesen von diesem Vorschlag, würde aber auf einem Antrag bestehen.

Diese Meldung ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn wie „Gossipcop.com“ ausführt, lag die „InTouch“ in den letzten Monaten immer schwer daneben, was Justin und Selena betrifft …

