Seit März diesen Jahres ist Sophia Thomalla mit dem Combichrist-Rocker Andy LaPlegua verheiratet. Und wie sie TIKonline.de erklärte, ist der 41-jährige Norweger auch ihr ganz persönlicher Mann des Jahres.

Zur Begründung sagte sie: „Weil er der Mann an meiner Seite ist, das macht ihn schon mal so besonders. Eigentlich kann ich gar nicht genau sagen warum, aber es ist so. Einfach, weil es der eigene ist.“





Offenbar bringt er alles mit, was Thomalla an einem Mann schätzt, beispielsweise, dass er Frauen gut behandelt und nicht faul ist. Weiter erklärt sie: „Für mich macht einen guten Mann nicht aus, wie er aussieht. Aussehen ist relativ. Wir alle haben unterschiedliche Geschmäcker, von daher geht es für mich um sein Verhalten.“

Ihre Wahl sei auch bestimmt nicht wegen des Trauscheins auf LaPlegua gefallen, betont die 27-Jährige. „Mit der Ehe hat das ja gar nicht so wirklich viel zu tun. Wenn ich wirklich wissen würde, so ganz generell, was eine glückliche Ehe ausmacht, dann würde ich das für mich behalten, dann würde ich ein Buch schreiben und dann würde ich das verkaufen für ganz viel Geld“, lacht sie.

Foto(s): © HauptBruch GbR