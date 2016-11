Roter Teppich, Stars und viele Fans am Potsdamer Platz! Zur 68. Bambi Verleihung rollten viele Promis in Berlin an und genossen das Blitzlichtgewitter.

Mit dabei auch internationale Stars wie Sting oder Robbie Williams. Er holte sich bereits seinen 2. Bambi ab. Das Gekreische der wartenden Menge wurde übrigens besonders laut, als Youtube-Stars wie Shirin David oder „Die Lochis“ den Teppich enterten.





Es strahlte Bastian Schweinsteiger mit seiner frisch gebackenen Ehefrau, der Tennisspielerin Ana Ivanovic. Jogi Löw kam allein, um sich sein Goldenes Reh in der Kategorie Integration abzuholen. Ja genau, solch einen Integrations-Bambi bekam auch schon Bushido im Jahr 2011. Ein Skandal, wie viele Medien und Prominente damals urteilten.

Papst Franziskus hat übrigens in diesem Jahr auch einen Bambi bekommen, vorab in Rom. Schade, Gottschalk hätte bestimmt gern mit ihm posiert. Nun ja: Die Fans hatten jedenfalls Spaß trotz Regen und nasskaltem Wetter.

Foto(s): © HauptBruch GbR