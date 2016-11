Frank Elstner ist den meisten als Showmaster bekannt, der mit souveräner Ruhe durch das Programm führt. Im Straßenverkehr mag es der 74-Jährige dafür eher rasant.

Von TIKonline.de zu seinem Fahrstil befragt, erklärte Elstner kürzlich mit einem schelmischen Lächeln lediglich: „Ich habe zwölf Porsche in meinem Leben gehabt, reicht das?“ Seine rasante Fahrweise habe ihm auch schon den einen oder anderen Punkt in Flensburg eingebracht, gab er weiter zu.





Seine schlimmste Verkehrssünde wollte er allerdings nicht verraten. „Das werde ich Ihnen mit Sicherheit nicht erzählen, sonst nimmt man mir den Führerschein ab“, so Elstner.

Trotzdem sei Auto zu fahren für ihn immer noch ein großer Spaß. Das sei jedoch auch dem Umstand geschuldet, dass er in einer recht kleinen Stadt lebe. In einer Großstadt wie Berlin sei es mit dem Spaß dagegen ganz schnell vorbei. Elstner erklärt: „Auf dem Weg hierher hat mein Fahrer eben fast zwei Fahrradfahrer überfahren, da macht es dann keinen Spaß mehr, in so einer Stadt zu fahren und rechts und links gucken zu müssen, damit um Gottes Willen nichts passiert.“

Foto(s): © HauptBruch GbR