Drei Kinder hat Alessandra Meyer-Wölden bereits. Wie sie jetzt per Facebook bekannt gab, steht bei ihr bald wieder Nachwuchs ins Haus.

Demnach bekommen ihre sechs Jahre alte Tochter und die vierjährigen Zwillingssöhne, die sie mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher hat, schon recht bald zwei weitere Geschwisterchen. Ja genau, Alessandra erwartet wieder Zwillinge!

„Wir sind überwältigt und können es kaum fassen zwei weitere kleine Engel in unserer Familie willkommen zu heißen“, schrieb sie.

Zudem erklärte sie gegenüber „RTL Exclusiv“, dass sie wieder verheiratet ist. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, wollte sie aber nich verraten. „Mein Mann möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen und das respektiere ich natürlich“, so Meyer-Wölden.

Foto(s): © HauptBruch GbR