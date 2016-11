Spätestens seit dem Auftritt von Cathy Lugner im „Promi Big Brother“-Haus hängt bei der 26-Jährigen und ihrem Ehemann Richard „Mörtel“ Lugner der Haussegen schief. Offenbar sogar so schief, dass die Ehe nicht mehr zu retten scheint.

Wie die „Bild-Zeitung“ erfahren haben will, könnte es sogar zu einer Blitz-Scheidung kommen. „Wir haben Schweigen vereinbart, könnte daher sein …“, wird der Baulöwe zitiert.

Für Richard Lugner ist seine Ehe aber nur eines der Probleme, mit denen er gerade zu kämpfen hat, denn wie er kürzlich gestand, ist er an Prostata-Krebs erkrankt. Seit dem 11.November 2016 würde er sich in Behandlung befinden und täglich zur Therapie gehen, so Lugner gegenüber „krone.at“. „Die reine Bestrahlung dauert nur fünf Minuten. Ich lasse sogar das Hemd und die Krawatte an“, erklärte er.

Seinen Humor scheint er aber nicht verloren zu haben. “Ich habe gegoogelt. Der Krebs hat null Auswirkung auf die männliche Potenz”, scherzte er.

