Als James Bowen einst seine Erlebnisse mit dem Kater Bob aufschrieb, hat er wahrscheinlich nicht damit gerechnet, einen Weltbestseller zu verfassen, der seinen Weg dann auch auf die große Leinwand finden würde. Doch genau so ist es nun gekommen.

Regisseur Roger Spottiswoode hat sich der Geschichte um den abgebrannten Straßenmusiker James und seines Katers Bob angenommen. James fand den ausgehungerten Bob eines Tages in seiner Küche und beschloss, das Tier aufzupäppeln. Der Kater war von dieser Fürsorge offenbar so angetan, dass er James von da an auf Schritt und Tritt folgte und sich zwischen den beiden eine unzertrennliche Freundschaft entwickelte.

Am 12. Januar 2017 kommt der Film „Bob, der Streuner“ nun in unsere Kinos, doch bereits am 6. Dezember 2016 werden der berühmte Straßenkater und sein Herrchen höchstpersönlich zu einem Special Screening in der Berliner Kulturbrauerei vorbeischauen. Tickets für diesen Event sind ab sofort erhältlich.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © Concorde Film