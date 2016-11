Amanda Seyfried wird zum ersten Mal Mutter. Dies bestätigte die 30-jährige Hollywood-Schauspielerin jetzt am Rande eines Presse-Termins der Modemarke Givenchy.

Vater des Babys ist Seyfrieds Verlobter Thomas Sadoski. Seyfried und der 40-Jährige Schauspieler lernten sich bei der gemeinsamen Arbeit an dem Broadway-Stück „The Way We Get By“ kennen und sind seit März ein Paar. Erst im September hatten sie ihre Verlobung bekannt gegeben.

Amanda Seyfried steht schon seit ihrem elften Lebensjahr vor der Kamera und machte zunächst als Kinder-Model Karriere. 2004 gelang ihr in der Teenie-Komödie „Girls Club“ der schauspielerische Durchbruch.

