Keine Geschenke an Weihnachten!

Fototermin am Brandenburger Tor in Berlin! Barbara Schöneberger erscheint warm eingepackt in einem dicken Winteranorak, wir haben sie kaum erkannt, denn nur das Gesicht der Moderatorin schaut heraus. „Wie viel Grad hat es denn?“, fragt Barbara und zieht sich mutig aus.

Dann wechselt Barbara Schöneberger das Outfit, schlüpft in einen roten Mantel und wirft die blonden Haare. Gut gelaunt posiert die Moderatorin vor dem neuen Plakat der Hilfsorganisation „Terre des Hommes“, für deren Kinderhilfswerk Barbara Schöneberger zum 50. Jubiläum 5 Millionen Euro einsammeln will.





Barbara erklärt, wofür das Geld verwendet wird: „Das sind Schulprojekte, das sind Sauberkeitsprojekte, da geht es darum, dass die Kinder die Flüsse sauber halten, da geht es darum, dass Staatenlosen geholfen wird, die irgendwo an der Grenze zwischen Thailand und Burma leben. Da gibt es unendlich viele Projekte, die ich teilweise auch besucht habe. Ich war auch in vielen Ländern und habe mir das angeguckt …“

Weihnachten wird Barbara Schöneberger ganz im Kreis der Familie verbringen an einem fernen Ort, wo sie keiner kennt. Geschenke von Barbara wird es dieses Jahr nicht geben. Barbara verrät: „Ich schenke nie an Erwachsene innerhalb der Familie, das hab ich ganz aufgehört, weil ich finde, wir haben alles und ich finde es fast unmoralisch, dass sich Erwachsene noch untereinander Sachen schenken und ich spende tatsächlich jedes Jahr einen Betrag, den ich für unnütze Geschenke ausgegeben hätte.“

Ein Tipp, den sich sicher einige zu Herzen nehmen sollten. Mehr über die Arbeit von Terre des Hommes erfahren sie hier!

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR