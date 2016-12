Erst vor wenigen Tagen hat Gina-Lisa Lohfink ihren Beziehungsstatus auf Facebook zu „In einer Beziehung“ geändert. Seither rätselt die Klatschpresse, wer denn wohl der glückliche Herr ist, der das Herz der 30-Jährigen erobern konnte.

Gina-Lisa hüllt sich diesbezüglich zwar beharrlich in Schweigen, doch die „Bild-Zeitung“ will nun in Erfahrung gebracht haben, wer Lohfinks neues Herzblatt ist.

Demnach soll es sich um einen 22-jährigen Fußballer namens Emir K. handeln. Er stammt angeblich aus Hessen und verdient sein Geld in der Türkei.

Laut des Berichts sollen Gina-Lisa und ihr Liebster schon seit gut einem Jahr heimlich liiert gewesen sein. Gina-Lisa wollte den Bericht nicht bestätigen. Man darf gespannt sein, wann und ob sie ihren Freund der Öffentlichkeit vorstellt.

Foto(s): © HauptBruch GbR