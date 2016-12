Mick Jagger kann es einfach nicht lassen. Nicht nur, dass er mit seinen 73 Jahren immer noch mit den Rolling Stones durch die Weltgeschichte tourt, auch beim Thema Fortpflanzung bekommt er offensichtlich nicht genug.

Wie ein Sprecher des Stones-Frontmanns gestern bekannt gab, ist Jagger allen Ernstes noch einmal Vater geworden. Mutter des Babys ist Jaggers 29 Jahre alte Freundin Melanie Hamrick, die am Donnerstag in New York einen Jungen zur Welt gebracht hat.

Jagger soll bei der Geburt dabei gewesen sein, Mutter und Kind gehe es gut, heißt es in der Erklärung weiter.

Für Mick Jagger ist es bereits das achte Kind, die er mit vier verschiedenen Frauen hat. Zudem hat er bereits fünf Enkel und eine Urenkelin, die im Mai 2014 das Licht der Welt erblickte und damit zweieinhalb Jahre älter ist als Jaggers neuester Nachwuchs.

