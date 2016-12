Gut zwei Wochen ist es her, dass die Ehe zwischen dem österreichischen Baulöwen Richard „Mörtel“ Lugner und seiner 57 Jahre jüngeren Frau Cathy ganz offiziell ein Ende fand. Nur zwei Jahre hielt die Ehe des Promi-Pärchens.

Wie die aus Rheinland-Pfalz stammende Cathy nun gegenüber „oe24.TV“ erklärt haben soll, ist mit dem Ende der Ehe auch ihre Zeit in Österreich abgelaufen. Von Anfang an habe ihr in der Alpenrepublik ein gewisser Hass entgegengeschlagen und sie sei Ziel von Beschimpfungen geworden. Deshalb sagt sie nun: „Ich glaube nicht, dass ich hier alt werde.“

Auch zu ihrem Liebesleben äußerte sich die 27-Jährige. „Ich habe natürlich Verehrer – aber die nächsten sechs Monate läuft garantiert nichts“, so Cathy.

