Bob Dylan ist frisch gebackener Literatur-Nobelpreisträger, hat seinen Preis aber bekanntlich nicht selbst in Empfang genommen. Bei der Verleihung am Samstag war es Patty Smith, die die Ehrung stellvertretend entgegennahm.

Um den Preis aber dauerhaft behalten zu dürfen, muss Dylan den Statuten entsprechend in den nächsten sechs Monaten die sogenannte Nobel-Vorlesung halten. Eine gute Gelegenheit dazu bietet sich dem Singer/Songwriter am 1. und 2. April 2017. Dann macht Dylan nämlich für zwei Konzerte in Stockholm Station.

Ob er den Aufenthalt jedoch dazu nutzen wird seine Nobelvorlesung zu halten, ist laut “dpa” ungewiss. Spruchreif scheint jedenfalls noch nichts zu sein, auch wenn Dylan seine Vorlesung beispielsweise als Video einreichen dürfte.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © Sony BMG