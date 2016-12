Mit Nadja Abd el Farrag ging es in den letzten Jahren stetig bergab. Zuletzt konnte man von ihr lesen, dass sie Hartz IV beantragen musste, um über die Runden zu kommen. Nun ist die Ex von Dieter Bohlen offenbar so weit unten angekommen, dass nur noch TV-Schulden-Experte Peter Zwegat ihr helfen kann.

Für die Promispezial-Ausgabe seiner Sendung „Raus aus den Schulden“ hat sich Zwegat der 51-Jährigen angenommen und zeigte sich von deren Lebenssituation schockiert. „Frau Abd el Farrag hat zum Zeitpunkt des ersten Treffens noch Harz IV bezogen und war mehr oder weniger obdachlos“, erinnert sich Zwegat in einen RTL-Interview.

Naddel hätte abwechselnd bei ihrer Mutter, in der Wohnung einer Freundin und dem Hotelzimmer eines Freundes, das sie kostenlos nutzen durfte, übernachtet. Ihre Habseligkeiten habe sie eingelagert. „Sie glich einem Obdachlosen, hatte allerdings insgesamt eine bessere Ausgangssituation, da sie nicht unter einer Brücke am Bahnhof schlafen musste“, fasst der Schuldenberater zusammen.

Zewgat ist davon überzeugt, dass Abd el Farrag bald die Kurve bekommen muss. Anderenfalls würde sie mit Sicherheit in der Altersarmut landen. Ihr Status als Promi sei dabei eher keine Hilfe, da sie kaum einer Tätigkeit nachgehen könne ohne erkannt zu werden. Weiter erklärt Zwegat: „Hinzu kommt, dass sie keine abgeschlossene Berufsausbildung hat. Auch das ist ein großes Problem. Ihre Lage ist ernst …“

„Raus aus den Schulden – Promispezial Nadja Abd el Farrag“ läuft am 14. Dezember 2016 um 20:15 Uhr bei RTL.

Foto(s): © HauptBruch GbR