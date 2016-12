Weltpremiere am Potsdamer Platz! Wolfgang Petersen stellte das Remake seiner Gaunerkomödie „Vier gegen die Bank“ vor und strahlte zusammen mit den Darstellern seines Films für die Kameras.

Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers und Michael “Bully” Herbig sind die Hauptakteure des Streifens. Außerdem kamen viele Stars zu der Premiere, wie zum Beispiel Thomas Gottschalk, Sophia Thomalla, Luna Schweiger, Xenia Seeberg oder Dieter Hallervorden mit seiner schönen Freundin Christiane Zander.

Beim Thema Banküberfall können die Stars privat nicht mithalten. Til Schweiger beichtete uns nur eine kleine Sünde, als er mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. „Ja, ich habe schon öfters falsch geparkt und mir den ein oder anderen Punkt eingeheimst. Aber sonst …“, sagte Til, der nächste Woche seinen 53. Geburtstag begeht. Zuletzt machte der Schauspieler damit Schlagzeilen, dass er sich von seiner Freundin Marlene Shirley getrennt hat. Wie es ihm nach der Trennung geht? Til: „Wunderbar!“

Wunderbar verliefen auch die Dreharbeiten mit Hollywood-Altmeister Wolfgang Petersen und einer großen Schar deutscher Top-Stars. Michael “Bully” Herbig verriet: „Man hat sich auf alles so vorbereitet. Ich habe auch Kampfsport gemacht, habe ich nicht gebraucht. Ich habe die Zeit sehr genossen.“

Wolfgang Petersen selbst hat es riesigen Spaß gemacht, die Story, die er bereits 1976 verfilmte, im neuen Gewand auf die Kinoleinwand zu bringen. Petersen erklärte: „Also ich habe im Grunde keine riesigen Probleme mit Banken, außer denen, dass wir ja alle in der Zeit durch die Wirtschaftskrise gelernt haben, dass die Banken genauer zu beobachten sind. Und dass viele Schuld haben, an dem was passiert ist mit der finanziellen Entwicklung in den letzten Jahren. Von daher ist es ein sehr guter Bösewicht heutzutage im Film, viele Leute können sich damit identifizieren, dass es richtigen Spaß macht, denen mal richtig eins reinzuwürgen.“

Am 25. Dezember 2016 ist Filmstart von „Vier gegen die Bank“ in den deutschen Kinos.

Foto(s): © HauptBruch GbR