Will neuen Lebensabschnitt beginnen

Gestern lief die letzte Folge der Trennungs-Doku „Sarah und Pietro – Die ganze Wahrheit“. Für Pietro ein Grund zur Freude, wie er seinen Fans auf Facebook mitteilt.

Der „DSDS“-Sieger des Jahres 2011 erklärt in seinem Posting, dass er froh sei, die ganze Sache nun hinter sich lassen zu können:

„Jetzt heißt es für mich neuen Lebensabschnitt die 3 folgen sind vorbei endlich !!! es wird von meiner Seite kein sarah und Pietro mehr in einem Format geben Danke an alle für die tollen Jahre und für die Unterstützung ich denke es wird trotzdem im tv neues kommen dann eben alleine aber jetzt ist denke gut mit dieser Trennungs Sache langsam geht es mir auf die Nerven hahah und nicht erst seit heute sondern seid Tag eins. Lasst uns zusammen neue Wege gehen“, so Pietro.

Man darf gespannt sein, ob die Medien-Aufmerksamkeit in den nächsten Tagen und Wochen wirklich abnehmen wird …

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR