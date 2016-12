Die einflussreichsten deutschen Social-Media-Stars strahlten in Berlin beim „Infuencer Award 2016“ im Axel-Springer-Haus. Neben berühmten Spielerfrauen wie Ann-Kathrin Brömmel (Freundin von Mario Götze), Scarlett Gartmann (Freundin von Marco Reus) oder Nina Weiss (Freundin von Manuel Neuer) kamen VIPs wie Pamela Reif (Deutschlands bekannteste Fitness Bloggerin), Kult-Youtuber Sami Slimani, Die Lochis, TV-Koch Ralf Zacherl, Model Franziska Knuppe und Schauspielerin und Food-Bloggerin Janina Uhse.

Das Paar des Abends war Topmodel Stefanie Giesinger und ihr britischer Freund Marcus Butler. Das Paar strahlte verliebt für die Kameras.

Wir fragten die berühmten Influencer nach ihren eigenen Vorbildern und Menschen, von denen sie selbst geprägt und beeinflusst wurden. Pamela Reif erklärte: „Das ist so kitschig, aber ich sag immer meine Mama, weil das einfach stimmt. Also meine Mutter ist in so vielen Bereichen ein Vorbild und ist immer eine starke Frau gewesen. Definitiv meine Mama!“

Die Lochis: „So richtige große Vorbilder hatten wir noch nie; weil wir gesagt haben, wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Wir wollen nicht genau denselben Weg gehen, wie jemand anderes, wir wollen halt selbst machen. Aber auf alle Fälle haben wir große Inspirationen. Und eine der größten Inspirationen ist nach wie vor Justin Bieber. Er war in diesem Jahr in 100 Städten auf Tour. Das muss man erst mal machen.“

Ann-Kathrin Brömmel: „Ich finde die Michelle Obama ist ein ganz schönes Vorbild. Ich fand eh das Paar an sich und den Präsidenten ganz gut.“

Egal ob auf Youtube, Facebook oder Instagram: Von diesen Menschen wird man in Zukunft noch einiges hören und sehen.

