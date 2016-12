Ann-Kathrin Brömmel ist seit einigen Jahren die Frau an der Seite von Fußball-Weltmeister Mario Götze. Und wie das Model TIKonline.de kürzlich verriet, weiß sie ganz genau, was sie an ihrem Kicker hat.

„Er ist extrem ehrgeizig und talentiert. Er ist ein ganz toller Mensch. Da gibt es tausend Wörter, die ich sagen könnte …“, schwärmt die 26-Jährige. Anders als für Millionen von Fußball-Fans, ist Götze für sie auch nicht der große Star, sondern einfach nur ihr Freund: „Für mich ist Mario mein Freund, also eine Privatperson und da achten man nicht so darauf, was außen passiert, weil man meistens für sich zu zweit ist, aber ich finde es toll was er erreicht hat und bin stolz auf ihn.“

Brömmel verriet uns auch ihre Pläne für das Weihnachtsfest. Sie erklärte: „Eigentlich feiern wir immer mit der ganzen Familie, da macht meine Mutter ein leckeres Weihnachtsessen, aber dieses Jahr verbringe ich Weihnachten mit meinem Freund in Dubai, zu zweit und ohne Gans.“

Das arabische Land sei für die kurze Bundeslige-Winterpause perfekt, weil man es relativ schnell erreichen könne und man quasi eine eine Gut-Wetter-Garantie habe. „Deswegen ist Dubai immer ein gutes Ziel“, so Brömmel.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR