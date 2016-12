Seit sie 2011 ihre YouTube-Kanal starteten, haben Heiko und Roman Lochmann – besser bekannt als DieLochis – eine steile Karriere hingelegt. Mehrere Millionen Abonnenten schauen täglich ihre Videos auf YouTube, hinzu kommen Top-Chart-Platzierungen ihrer Songs und ausverkaufte Konzerte.

Selbst gerechnet haben sie mit diesem riesigen Erfolg nicht, wie sie TIKonline.de kürzlich gestanden. „So richtig damit gerechnet hat keiner, aber wir haben immer daran geglaubt und haben nie aufgegeben“, erklärte uns Roman. Und sein Bruder ergänzte: „Ganz wichtig ist auch, dass man sich nimmer wieder neue Ziele setzt und dass man vor allem das macht, was man auch machen will.“

Wer nun aber denkt, die Zwillingsbrüder würden ein Leben voller Ausschweifungen und Partys leben, der irrt gewaltig. „Wir sind keine, die jede Woche feiern gehen, besonders jetzt auf Tour“, so Roman. „Aber ich glaube, wenn man in dieser Größenordnung mitspielen will, muss man das auch diszipliniert sehen und da geht man morgens auch mal joggen und ernährt sich jetzt nicht super scheiße oder geht auch mal früher pennen.“

Foto(s): © HauptBruch GbR