Letzte Woche konnte man Nadja abd el Farrag in der Doku-Soap „Raus aus den Schulden“ noch dabei beobachten, wie sie mit Hilfe von TV-Schuldenberater Peter Zwegat einen Weg aus ihrer finanziellen und persönlichen Krise zu finden. Heute nun macht die 51-Jährige eher gute Schlagzeilen.

Gegenüber dem Magazin „Closer“ soll sie bestätigt haben, frisch verliebt zu sein. „Ich spüre, dass es mit mir wieder bergauf geht. Es gibt wieder jemanden in meinem Leben. Aber alles ist noch ganz frisch, ich will da nichts überstürzen“, erklärte sie dem Blatt.

Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, will Naddel nicht verraten. Lediglich, dass er nicht aus Deutschland stammt und mehrere Tausend Kilometer weit entfernt lebt ließ sie durchblicken. Eine mögliche Fernbeziehung sei für sie aber kein Problem, so Naddel weiter. Zwar sei die Entfernung für Wochenendtrips zu weit, trotzdem ist sie davon überzeugt, dass eine Fernbeziehung funktionieren kann.

Foto(s): © HauptBruch GbR