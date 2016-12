So klappt es mit Beziehung und Karriere

Auch für erfolgreiche Models wie Mandy Bork steht Weihnachten kurz vor der Tür. Und wie die 24-Jährige gegenüber TIKonline.de verriet, gibt es bei ihr einige Weihnachtstraditionen.

„Meine Mutter kocht, das ist Tradition und das muss einfach sein. Dann ein Tannenbaum natürlich, die Bescherung ist nach dem Essen und eigentlich alles ganz langweilig und spießig“, so die ehemalige „GNTM“-Kandidatin.

Natürlich darf auch die Liebe nicht zu kurz kommen, aber das sollte für Mandy kein größeres Problem werden, denn: „Ich bin seit siebeneinhalb Jahren in einer Beziehung glücklich“, sagt sie. Eine Beziehung über einen so langen Zeitraum glücklich zu halten und trotzdem Karriere zu machen, hält das Model für gar nicht so schwierig. Sie sagt:

„Ich glaube, wenn es passt und man auf sich Acht gibt und auch Respekt für den Job des anderen hat und die andere Person einfach akzeptiert und ein starkes Team ist, dann kann man alles schaffen.“

Foto(s): © HauptBruch GbR