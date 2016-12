Das Jahr 2016 bleibt sich bis zum Schluss treu. Nachdem am ersten Weihnachtsfeiertag schon George Michael mit nur 53 Jahren gestorben war, bestätigte ein Sprecher der Familie von Carrie Fisher nun, dass auch sie nicht mehr am Leben sei.





Die Schauspielerin, die vor allem durch die Verkörperung der Prinzessin Leia in den original „Star Wars“-Filmen zur Ikone wurde, ist demnach am Morgen des 27. Dezember 2016 in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben. Sie wurde nur 60 Jahre alt.

Fisher hatte am vergangenen Freitag auf einem Flug von London nach Los Angeles einen Herzinfarkt erlitten und lag seitdem auf der Intensivstation.

Ihren ersten Auftritt in Hollywood hatte sie 1975 in dem Film „Shampoo“, bevor zwei Jahre später der Durchbrich mit „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ folgte. Es folgten viele weitere Blockbuster, etwas „Bluesbrothers“, „Harry und Sally“ oder „Lieblingsfeinde – Eine Seifenoper“.

Sie spielte aber auch erfolgreich Theater und machte sich als Autorin einen Namen.

Fisher hatte seit frühester Jugend mit Drogensucht zu kämpfen. So erklärte sie einst, dass sie schon mit zwölf Jahren begonnen hätte, Marihuana zu rauchen. Zudem litt sie unter einer bipolaren Störung.

Carrie Fisher hinterlässt ihre Tochter Billie Lourd, die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet.

