Neben den ganzen Nachrufen und Trauermeldungen der letzten Tage gibt es hin und wieder auch schöne Nachrichten zu verkünden. So zum Beispiel von Rafael van der Vaart und seiner Freundin Estevana Polman.

Der Ex-HSV-Kicker und die Profi-Handballerin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Per Instagram ließen sie die Welt an ihrem Glück teilhaben und posteten ein Foto, auf dem sie und Rafaels Sohn Damian freudig in die Kamera strahlen.

Estevana schrieb dazu: „Endlich können wir allen erzählen, dass wir SCHWANGER sind“, und garnierte das ganze mit den Hashtags #wearegonnabe4, #mom und #dad.