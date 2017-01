Am kommenden Freitag heißt es für zwölf mehr oder weniger prominente Zeitgenossen wieder „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“. Und dieses Jahr gibt es eine echte Premiere: Erstmals in der Dschungel-Camp-Geschichte zieht mit Gina-Lisa Lohfink und Marc Terenzi ein Ex-Paar in den australischen Busch.

Die beiden waren 2009 für knapp sechs Monate zusammen, trennten sich dann aber – und das offenbar nicht im Guten.

Während Terenzi dem Wiedersehen recht gelassen entgegensieht, gibt sich Gina-Lisa bei dem Thema deutlich zugeknöpfter. „Was soll ich machen. Ich konnte mir ja nicht aussuchen, mit wem ich ins Dschungel-Camp komme“, erklärte sie gegenüber RTL.

Das Dschungel-Camp 2017 verspricht auf jeden Fall unterhaltsam zu werden.

Foto(s): © HauptBruch GbR