Darum ist Liebe so wichtig

Freddy März und Martin Marcell begeistern seit mehr als 20 Jahren die Menschen als das Schalger-Duo Fantasy. Ein häufig wiederkehrendes Thema in ihren Songs ist dabei die Liebe.

Für Freddy und Martin ganz normal, halten sie die Liebe doch für das wichtigste Thema überhaupt. „Ohne Liebe, was sollen wir da machen? Hass haben wir genug im Moment und ich finde, wir brauchen immer mehr Liebe“, erklärten sie TIKonline.de kürzlich am Rande einer Veranstaltung in Berlin.

Sie seien froh, mit ihrer Musik gerade in der heutigen schwierigen Zeit als Botschafter für Gemeinschaft, Freude, Spaß und Liebe zu stehen, erklärten sie weiter.

Ein gutes Rezept, um die Liebe am Leben zu halten, sei sein Gegenüber so respektieren, wie er ist. „Dann funktioniert das.“

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR