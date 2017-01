Stefanie Hertel und die Geschwister Hofmann sind seit geraumer Zeit als Trio unterwegs und mischen mit ihrer Frauen-Power die Schlager-Szene auf. In Kürze gehen die drei auf eine gemeinsame Tournee und eines der ganz großen Themen, die sie in ihren Liedern verarbeiten, ist natürlich die Liebe.

Stefanie Hertel erklärte TIKonline.de kürzlich dazu: „Das Thema Liebe spricht überall am meisten an, weil es das wichtigste Thema auf der ganzen Welt ist und das ist auch in jedem Musik-Genre so, im Pop genauso wie in der Oper und natürlich auch im Schlager.“

Allerdings wird die „Frauen-Power“-Tour kein reiner Liebesliederabend, wie Alexandra Hofmann deutlich macht. Sie sagte uns: „Wir hatten bei unserer Tournee natürlich auch andere Themen, ‚Von mir aus kannst du gehen‘, ein Scheidungslied, und da standen auch ab und zu Frauen im Publikum auf und haben geschrien ‚Jawoll!‘.“

Trotzdem werde das Thema Mann/Frau und Beziehungen ganz klar die Nummer eins bleiben, versicherte uns Hertel mit einem Lachen.

Foto(s): © HauptBruch GbR