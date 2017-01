Seit mehr als 55 Jahren steht Sängerin Mary Roos nun schon auf der Bühne. Daran kürzer zu treten denkt die 68-Jährige aber nicht. Momentan ist sie gemeinsam mit Wolfgang Trepper und ihrem Programm „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ auf Tournee.

Das kann schon einmal anstrengend werden, doch Roos hat einen einfachen Trick um fit und gesund zu bleiben. Gegenüber TIKonline.de verriet sie:

„Ich bin ja so eine rheinische Frohnatur, ich kann viel lachen und finde Humor in diesen Zeiten sehr wichtig. Dass man das nicht verliert und die Energie, die man hat, auch behält. Manchmal gehe ich, auch in Hamburg, wo ich leben, ins Hotel und lasse es mir da gut gehen. Dann werden die Batterien wieder aufgetankt und dann kann es weiter gehen.“

Und wenn sie dann irgendwann einmal die Zeit dafür finden sollte, will sie sich noch einen großen Wusch erfüllen: Eine Reise nach China. Sie erklärte uns: „Meine Mutter war so eine große China-Liebhaberin und bevor sie gestorben ist hat sie gesagt ‚Fahre du für mich hin‘ und ich will das schon seit Jahren machen, aber irgendwie komme ich da nicht hin. Aber das werde ich in Angriff nehmen.“

Foto(s): © HauptBruch GbR