Die britische Comedy-Serie „Urban Myths“ hat offenbar den Zorn von Michael Jacksons Tochter Paris erregt. In der Show werden berühmte Zeitgenossen aufs Korn genommen, darunter auch Michael Jackson.

Dieser wird dargestellt von Ralph Fiennes, also einem weißen Schauspieler, was Paris besonders wurmt. Per Twitter machte sie ihrem Ärger Luft und schrieb: „Wo bleibt der Respekt? Das ist eine beschämende Darstellung. Er hat oft genug betont, wie stolz er auf seine Wurzeln ist. Das hätte er nie gewollt.“

Weiter schreibt sie, dass sie sich von der Sendung angegriffen fühlt und das Ganze einfach „zum Kotzen“ finden würde. „Es macht mich wütend, weil es ihnen offensichtlich darum ging, verletzend zu sein“, so Paris Jackson.

