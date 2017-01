Kürzlich hatte Nadja abd el Farrag TV-Schuldenberater Peter Zwegat zu Besuch. In der Promi-Ausgabe der Show „Raus aus den Schulden“ sollte Zwegat der finanziell leicht in Schieflage geratenen Naddel wieder auf die Füße helfen.

Doch wie die 51-Jährige nun gegenüber dem „Closer“-Magazin erklärte, habe Zwegats Einsatz rein gar nichts bewirkt. Sie habe sich von dem 66-Jährigen gute Ideen versprochen, doch mit denen hätte er nicht dienen können.

Dass sie das von Zwegat vermittelte Vorstellungsgespräch in einem Altersheim platzen ließ, begründet sie nun wie folgt: „Ich kann doch kein schlecht bezahltes Praktikum mit Aussicht auf eine Festanstellung machen. Was ist, wenn die mich nicht übernommen hätten? Dann wären mehrere Monate verschwendet worden. Von irgendetwas muss ich doch leben.“

Weiter schimpft die Bohlen-Ex: „Das Ganze nennt sich doch ‘Raus aus den Schulden’ – meine Schulden hat er aber nicht getilgt.“

Sie habe sich in der Zwischenzeit mit kleinen Auftritten, die sie sich selbst organisiert hätte, über Wasser gehalten und es sei sogar Licht am ende des Tunnels zu sehen, denn ab Februar werde sie eine Sendung bei “Sonnenklar.TV” moderieren. „Darauf freue ich mich schon sehr“, so Naddel.

Foto(s): © HauptBruch GbR