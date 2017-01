Pietro und Sarah Lombardi! Dieses Glück war einmal. Nach vielen Schlagzeilen um einen anderen Mann trennte sich das Paar Ende letzten Jahres.

Auf der Fashion Week in Berlin zeigte sich Sarah nun erstmals wieder. Die Sängerin verriet uns, was sie bei einem Mann modisch total toll findet: „Was zieht man noch mal an in München beim Oktoberfest? Dieses Dings, wie heißt das noch mal? Lederhose! Das finde ich bei einem Mann schön.“

Aha! Sarah steht auf Männer in Lederhosen! Ihren Ex haben wir in einer solchen leider nie gesehen. Aber vielleicht kommt Sarah ja bald mit einem neuen Mann in solch einem tollen Outfit daher!

Foto(s): © HauptBruch GbR