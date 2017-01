Traditionell ist der Star-Auflauf riesig wenn die Zeitschrift Gala während der Fashion Week zum Fashion-Brunch eingeladen hat. So war es auch in diesem Jahr und die wichtigsten Mode-Promis zeigten sich in ihren feinsten Kostümen und in den tollsten Outfits.

Im Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich posierten Barbara Schöneberger ganz in grün mit Federpuscheln, Eva Padberg mit Hut, Gerit Kling mit Ehemann Wolfram, Jenny Elvers mit Freund Steffen von der Beeck, Maren Gilzer mit Hund, Mirja du Mont mit lila gefärbtem Haar, Sara Nuru, Mariella Ahrens, Nino de Angelo mit Tochter Louisa, Franziska Knuppe, Anna Fischer, Cathy Hummels, Johann von Bülow mit Ehefrau und Minu Barati-Fischer mit Pelzkragen.

Talkmaster-Legende Andreas Türck zückte selbst seinen Fotoapparat, vielleicht um den etwas grauen Bart dahinter ein wenig zu verstecken. Till Schweigers Tatort-Star Erdal Yildiz klebte modisch gesehen etwas an seiner Bösewicht-Rolle, aber diese steht ihm ja recht erfolgreich.

Foto(s): © HauptBruch GbR